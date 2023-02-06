القيادي بدران: دماء شهداء القسام في أريحا لن تذهب سدى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، أن دماء شهداء كتائب القسام الذين ارتقوا فجر اليوم في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، لن تذهب سدى.

وقال القيادي بدران موجهاً كلامه للشهداء: "أنتم منارات يهتدي بها المقاومون جيلاً بعد جيل، وشعبنا يعتز بكم وحماس تفتخر بكم، وأنتم تاجٌ على الرؤوس".

وأشار إلى أن شهداء القسام، اليوم، ارتقوا مقبلين غير مدبرين، وهم صفحة بيضاء ناصعة في مسيرة الصراع مع المحتل، مضيفاً أنهم "نموذج مميز من حيث المكان والزمان والظرف".

وشدد بدران على أنهم دليل عملي على أن الإرادة فوق كل شيء، وأن العقبات والتحديات لا تمنع المقاوم من أداء واجبه في مواجهة المحتل.

واستشهد، فجر اليوم الاثنين، ثلة من أبطال كتائب القسام في أريحا، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر، وهم رأفت وائل عويضات (21 عاماً)، وشقيقه إبراهيم (28 عاماً)، ومالك عوني لافي (22 عاماً)، وأدهم مجدي عويضات (22 عاماً)، وثائر عويضات (28 عاماً).

ونعت حركة حماس شهداء القسَّام في أريحا، وأكدت أنَّ شعبنا ماضٍ في طريق المقاومة والتحرير، ولن ترهبه جرائم الاحتلال، ولن يُوهنه تخاذل المتخاذلين.

وذكرت حماس أنَّ "المقاومة التي ضربت الاحتلال في القدس ردّاً على جريمته في مخيم جنين، قادرة على مواصلة عملياتها البطولية في أيّ بقعة من أرضنا المحتلة".