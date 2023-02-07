العليا (الإسرائيلية) ترفض عقد جلسة أخرى لقاتل عائلة دوابشة

رفضت المحكمة العليا (الإسرائيلية)، الثلاثاء، المستوطن عميرام بن أوليئيل، قاتل عائلة دوابشة حرقًا في نابلس عام 2015، بعقد جلسة أخرى للنظر في قضيته.

ويقضي بن أوليئيل حكمًا بالسجن المؤبد و 20 عامًا بعد إدانته لإلقاء زجاجات حارقة على المنزل حينها ما أدى لاستشهاد المواطن سعد دوابشة وزوجته وطفل رضيع عام ونصف، وإصابة آخر لا زال على قيد الحياة وهو الطفل أحمد الذي أصيب بجروح خطيرة حينها.

ويدعي المستوطن القاتل أنه تعرض للتعذيب من قبل الشاباك للاعتراف بالجريمة، وادعى في عدة مرات أنه يعاني من ظروف صحية نفسية ولم يقوم بذلك، إلا أن اعترافاته واعترافات آخرين أكدت مسؤوليتهم عن الجريمة.

المصدر: القدس