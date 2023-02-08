هزة أرضية في فلسطين.. هذه تفاصيلها

وقع زلزال خفيف يوم الثلاثاء في حدود الساعة (23:14 مساء) حسب التوقيت المحلي للقدس.

وأفاد مركز رصد الزلازل في جامعة النجاح فإن الزلزال كان بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كم في باطن الأرض على خط عرض 32.15 شمالا وخط طول 35.32 شرقا.

فيما أفادت مصادر صحفية بأن هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضربت فلسطين المحتلة، ومركزها شمال نابلس.

وقال المختص بالزلازل الدكتور جلال الدبيك إن الزلزال الذي ضرب المنطقة قرب نابلس يصنف بأنه ضعيف، وعادة تتعرض المنطقة للكثير من هذا النوع من الهزات الأرضية، ولا ارتباط له بما حدث في تركيا وسوريا.