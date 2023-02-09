انهيارات قرب المسجد الإبراهيمي بفعل أعمال لجيش الاحتلال

تعرّضت أراضٍ ملاصقة للمسجد الإبراهيمي في الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، لانهيارات وتصدّعات جرّاء أعمال لجيش الاحتلال (الإسرائيلي) في المناطق القريبة منها، وفق ما ذكر مدير المسجد الإبراهيمي، غسان الرجبي.

وقال الرجبي: إن أعمال الاحتلال بالقرب من المسجد الإبراهيمي تسبّبت في حدوث انهيارات بأراضٍ قريبة منه، وهو ما يهدّد أساساته.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمنع القيام بأي إجراءات صيانة في الإبراهيمي، أو السماح بتقوية جدرانه.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل الخاضعة للسيطرة (الإسرائيلية)، ويجثم فيها نحو 400 مستوطن، يحرسهم حوالي 1500 جندي (إسرائيلي).

ومنذ 1994، قسّمت سلطات الاحتلال المسجد بواقع 63% لليهود، و37% للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن وأسفرت عن استشهاد 29 مصليًا.

المصدر: فلسطين أون لاين