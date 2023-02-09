الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء بثمانية منازل ومزرعة في دوما

سلمت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الخميس، إخطارات بوقف البناء بثمانية منازل ومزرعة في قرية دوما، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت تسعة إخطارات بوقف البناء لثمانية منازل ومزرعة في المنطقة الغربية من القرية.

وأشار إلى أن المنازل تعود للمواطنين: عز الدين قيس دوابشة، وأنور فوزي سلاودة، ومأمون رشيد دوابشة (منزل من 3 طوابق)، وحازم عبد الجليل دوابشة (منزل من طابقين)، وأمين رشيد دوابشة، ومحمد نضال دوابشة (طابقين)، وآخر لمواطن من بلدة حزما، إضافة إلى مزرعة للمواطن إبراهيم عبد الرزاق دوابشة.