حماس تنظم وقفة حاشدة نصرة للقدس والضفة شمال القطاع

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس وقفة جماهيرية حاشدة شمال غزة نصرةً للقدس ودعماً للمقاومة في الضفة وإسناداً للأسرى في سجون الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع "نحيي أهلنا الثائرين في الضفة الغربية والقدس المحتلة الذين يدافعون عن الأقصى والمقدسات يواجهون حكومة الاحتلال المتطرفة ويتصدون لجرائمها ويربكون حسابات قادتها ".

وأضاف القانوع أن الانتفاضة المتصاعدة في الضفة الغربية وثورة شعبنا ضد الاحتلال ماضية ولن تتوقف، والضفة خزان الثورة وما فيها أعظم مما نشاهد وعمليات المقاومة قد تتريث قليلاً لكنها لن تنكسر

وشدد على أن ما يتداول عن دور للإدارة الأمريكية وخطة الجنرال الأمريكي والمنسق الأمني، في المنطقة مايك فينزل للالتفاف على الحالة الثورية ووأد المقاومة واستئصالها لن يكتب لها النجاح وستسقط أمام صمود شعبنا ونحذر من التعاطي معها.

وتابع" سيُفشل شعبنا أي محاولة وسيُسقط أي خطة* تمنعه من استمرار ثورته ضد المحتل الصهيوني".

وأكد أن المقاومة الفلسطينية تتمدد وتتوسع في كل أرجاء الضفة الغربية *وخروج مجاهدي القسام في مخيم عقبة جبر في أريحا فاجئ الاحتلال الصهيوني، وشكل صدمةً لقادته وإخفاقاً لأجهزته الأمنية وضربةً لمنظومتهم الأمنية