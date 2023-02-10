نقل جثمان الشهيد الأسير أحمد أبو علي إلى معهد أبو كبير

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نقلا عن محاميها كريم عجوة، بأن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، نقلت اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الأسير أحمد أبو علي من "مستشفى سوروكا"، إلى معهد الطب العدلي في "أبو كبير".

وكان الأسير أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا جنوب الخليل، ارتقى في مستشفى "سوروكا"، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

والأسير الشهيد أبو علي، معتقل منذ عام 2012، ومحكوم بالسجن 12 عاما، وأب لتسعة أبناء، وتبقى نحو عامين على موعد الإفراج عنه، وهو الشقيق الوحيد لسبع أخوات، وخلال أسره توفي والديه وحرم من وداعهما.

عانى أبو علي على مدار سنوات سجنه من أمراض عديدة، ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسكري، إضافة إلى معاناته من السمنة، ورافق ذلك مماطلة إدارة السجون المتعمدة في تقديم العلاج اللازم له، وفي إجراء الفحوص الطبية، ومتابعة وضعه الصحي، إلى أن أدى ذلك إلى استشهاده