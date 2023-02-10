حماس: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال

زفت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد حسين خالد قراقع (31 عامًا)، من بلدة العيساوية، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال، بعد تنفيذه عملية فدائية في مستوطنة "رامات" المقامة على أراضينا المحتلة بالقدس المحتلة، ظهر الجمعة.

وقالت الحركة في بيان لها إن الشهيد قراقع انتفض ضد الاحتلال ردا على جرائمه المتواصلة في القدس المحتلة حيث تتصاعد الهجمة على المسجد الأقصى، وهدم المنازل وتشريد أهلها، وعدوان الاحتلال المتواصل ضد شعبنا في أريحا ونابلس وجنين والخليل، وكل مدن وقرى ومخيمات اللاجئين في فلسطين المحتلة.

وحمّلت الحركة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية، باستمرار احتلاله لأرضنا، وبارتكاب قواته المجازر بحق شعبنا في جنين ونابلس وأريحا، وبتصعيده ضد أسرانا في المعتقلات بشكل متعمّد، وقتله لهم كما حصل اليوم مع الأسير أحمد أبو علي.

وختمت: "وعليه أن يتوقع بأن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي، وسيدافع عن نفسه وأرضه ومقدساته، وحقه في الحرية وتقرير المصير".