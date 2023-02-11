سلسلة طلابية في جامعة بيرزيت وفاءً للشهداء

نظمت الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت اليوم السبت، سلسلة طلابية وفاء للشهداء الذين ارتقوا على درب الحرية.

واصطف طلاب الكتلة الإسلامية في بيرزيت وزملاؤهم في سلسلة طويلة داخل الجامعة، حمل كل واحد منهم صورة شهيد، أمثال شهداء القسام في أريحا ومنفذي العمليات الفدائية في القدس المحتلة.

كما حمل الطلاب صور الشهيد الأسير أحمد أبو علي، ولافتات تؤكد أن الشهداء ليسوا أرقاماً بل أبطال ضحوا بدمائهم من أجل فلسطين.

وردد الطلاب هتافات تدعو للمقاومة والثأر من الاحتلال وتمجد الشهداء، وأخرى ترفض النهج السلمي مع الاحتلال.

وأشاد الطلاب بمنفذي العمليات الفدائية والأسرى الصامدين خلف القضبان في سجون الاحتلال.

ومنذ بداية العام الجاري استشهد 45 مواطناً بينهم 9 أطفال، وأسير في سجون الاحتلال، إضافة إلى سيدة مسنة.

وسجلت محافظة جنين العدد الأكبر من الشهداء منذ بداية عام 2023 بواقع 20 شهيداً.

في المقابل أسفرت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس عن مقتل 10 مستوطنين وإصابة 61 آخرين، بينهم حالات خطرة، منذ بداية 2023.

وحسب مركز معلومات فلسطين (معطى)، سجل شهر يناير (1448) عملاً مقاوماً، بينها (159) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وكان من أبرز العمليات التي نفذت خلال هذا العام، عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد البطل خيري علقم داخل مستوطنة النبي يعقوب في القدس، وقتل فيها (7) مستوطنين وأصيب (12) آخرون بجراح أغلبها وصفت بالخطيرة.

وقتل مستوطنان وأصيب 7 آخرين بجراح، أمس الجمعة، في عملية دهس بطولية نفذها الشاب حسين قراقع في مدينة القدس المحتلة.

حرية نيوز