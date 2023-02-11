الجبهة الشعبية-القيادة العامة- تنعي شهيد سلفيت

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الشهيد مثقال سليمان عبد الحليم ريان، والذي ارتقى برصاص مستوطن صهيوني في قراوة بني حسان غرب سلفيت، مساء اليوم السبت، ونؤكد على أن دماء الشهداء ستظل لعنة تطارد المحتلين المجرمين.



وأكدت الجبهة في بيان صحفي على أن شعبنا لن ترهبه جرائم المستوطنين ومن خلفهم حكومة الاحتلال المتطرفة، وأبناء شعبنا المقاوم يتقن جيداً الرد على هذه الجرائم الصهيونية.



وتابعت" إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وإذ نزف الشهيد ريان، نشد على أيدي الشبان الشجعان في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة والقدس، الذين يتصدون لاعتداءات المستوطنين، واقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة، ويجابهون عدوهم حتى طرده عن كامل أرضنا ومقدساتنا".