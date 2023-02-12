تدنيس صارخ للأقصى.. مستوطنة عارية تدنس ساحة حائط البراق

اقتحمت مستوطنة (إسرائيلية) عارية، الأحد، ساحة حائط البراق، في انتهاك وتدنيس صارخ للمسجد الأقصى.

ويأتي تدنيس المسجد الأقصى وانتهاك حرمته بالتعري في ساحاته ضمن الاستهانة والاستفزاز المستمر لمشاعر المسلمين.

ويعتبر حائط البراق من الأماكن المقدسة عند المسلمين، ومنه ركب النبي براقه وعرج إليى السماء.

ويأتي انتهاك باحات الأقصى وساحة حائط البراق قبيل أيام معدودة من ذكرى الإسراء والمعراج والتي توافق يوم السبت المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدنّس المستوطنون والمستوطنات باحات الأقصى عُراة، في وقت تسارع حكومة الاحتلال عملية تهويد المسجد الأقصى ومدينة القدس.