اقتحمت قوات القمع "اليمّاز" التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، قسم 16 في سجن عوفر وأجرت عمليات تفتيش واسعة.

‏وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" أن هذا الاقتحام هو الثالث الذي تنفذه وحدات القمع منذ نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حتى اليوم في سجن "عوفر".

وتضم وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم.

وتستخدم قوات القمع أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يحدث آلاماً شديدة.