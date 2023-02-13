وفاة والدة الأسيرين أمين وعمر كميل في جنين

توفيت اليوم الإثنين والدة الأسيرين أمين وعمر هاشم كميل من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الحاجة رشدية كميل، توفيت دون رؤية نجليها القابعان في سجون الاحتلال.

وأوضح "سمور" في تصريحات صحفية أن الأسير أمين (44 عاماً) مُعتقل منذ عام 2011، ومحكوم بالسجن21 عاماً، علماً أنه اُعتقل سابقاً وأمضى 6 سنوات في الأسر.

وفقد "أمين" والده خلال سنوات اعتقاله وحرم من وداعه، وعمر كميل مُعتقل إدارياً منذ الـ17 من شهر كانون الثاني المنصرم.

وفي الآونة الأخيرة، صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتعتقل سلطات الاحتلال في 23 سجنًا ومركز تحقيق وتوقيف قرابة الـ 4760 أسيرًا فلسطينيًا؛ بينهم نحو 600 أسير مريض يعانون من عدة مشاكل صحية مزمنة وبحاجة لعلاجات مختلفة.