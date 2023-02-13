الاحتلال يقرر تقليص استخدام الأسرى للحمامات

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تقليص ساعات استخدام الأسرى الفلسطينيين للحمامات.

وقال نادي الأسير في بيان اليوم، إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى ف في سجني "نفحة"، و"جلبوع"، أنّها ستبدأ بتقليص مدة الساعات التي يمكن للأسرى فيها الاستحمام.

وأوضح نادي الأسير أن هذا الإجراء العقابي يأتي تنفيذا لأولى الإجراءات العقابية التي أوصى بها وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى، والتي تتمثل بتقليص مدة الساعات التي يمكن لهم فيها الاستحمام، بحيث يكون ساعة لكل قسم.

وبين أنّ هذا القرار بمثابة مؤشر لتصاعد مستوى العدوان على تفاصيل واقع الحياة الاعتقالية للأسرى، مؤكدة أنه وعلى مدار الفترة الماضية، ثملت تهديدات "بن غفير"، في إطار إجراءات قائمة أصلًا بحق الأسرى، منها: عمليات التنكيل، والاقتحامات، والتنقلات الجماعية، والعزل، وغيرها.

وأكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن هذا القرار يعكس أيضًا مستوى "الانحطاط والسخافة" التي يحملها "بن غفير"، مشددة أن مثل هذه القرارات ستكون سببًا في انفجار الأوضاع داخل السجون.

يُذكر أن الأسرى ومنذ قدوم حكومة الاحتلال اليمين المتطرفة، ومع تصاعد مستوى التحريض غير المسبوق، أعلنوا حالة التعبئة داخل السجون، استعدادًا لمواجهة هذه الإجراءات في حال تم تطبيقها.

وبحسب إعلان الأسرى السابق، فإن ذروة المواجهة ستكون في شهر آذار/مارس المقبل، وقد تصل إلى خطوة الإعلان عن إضراب جماعي مفتوح عن الطعام، بمشاركة الفصائل كافة.

ويواصل "بن غفير"، اتخاذ إجراءات عنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وكان آخرها إغلاق مخابز "الخبز العربي" للأسرى في السجون.

وأصدر "بن غفير" أصدر في التاسع من الشهر الجاري أوامر بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات في سجن الرملة "نفي ترتسيا"، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، "بهدف عزل أسيرات كإجراء عقابي".

وتعتقل سلطات الاحتلال في 23 سجنًا ومركز تحقيق وتوقيف قرابة الـ 4760 أسيرًا فلسطينيًا؛ بينهم نحو 600 أسير مريض يعانون من عدة مشاكل صحية مزمنة وبحاجة لعلاجات مختلفة.