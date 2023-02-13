حمادة: عملية الطعن بالقدس امتداد لثورة شعبنا

أشاد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة بعملية الطعن التي وقعت في مدينة القدس مساء اليوم وأسفرت عن إصابة مستوطن بجروح.

وقال حمادة في تصريح صحفي، إن العملية "تأتي في سياق ردود شعبنا الطبيعية على جرائم الاحتلال، وامتدادًا لثورة شعبنا المتصاعدة في وجه الغطرسة والعدوان الصهيوني".

وأضاف حمادة "أنّ شعبنا سيواصل استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال في كل أنحاء الوطن، ولن يقف صامتًا ودماء أبناء شعبنا وأطفالنا تزهق، وآخرهم الشهيد الفتى مثقال ريان والشهيد أمير بسطامي".

وأشار إلى أنّ "استخفاف الاحتلال بمشاعر شعبنا وأمتنا ومواصلة تدنيس المسجد الأقصى المبارك وتصعيد الهجمة عليه وإعطاء المستوطنين الضوء الأخضر لممارسة كل ألوان الاعتداءات في باحاته، سيجعل عمليات المقاومة عادةً يتجرع الاحتلال مرارتها يوميًّا أمام صمود وثبات وعنفوان شعبنا".

وأضاف أن استهداف الاحتلال لأهالي مدينة القدس وتضييق الخناق عليهم سيدفع للمزيد من مواجهته ومقاومته والتصدي لعدوانه.

وتابع: "شعبنا الفلسطيني يعلم جيداً الطريق الذي سيلجم جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر، وسيقف حاجزاً أمام سياسات الاحتلال ومخططاته التهويدية".

وشدد على أن "شعبنا الفلسطيني سيقف خلف قضية الأسرى، وسيردع حكومة الاحتلال الصهيونية".