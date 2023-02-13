حسنين: الأسرى يوجهون رسالة قوية للاحتلال و بن غفير

قال المتحدث باسم إعلام الأسرى حازم حسنين، إن شروع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال بسلسلة من الإجراءات التصعيدية ردًا على إجراءات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رسالة قوية له وللمنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن الأسرى ليسوا الحلقة الأضعف، وسيدافعون عن حقوقهم مهما كلف الثمن.

وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، مساء اليوم الإثنين، الشروع بسلسلة خطوات احتجاجية تبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام؛ ردًا على إجراءات "بن غفير" بحق الأسرى في السجون.

وأكد "حسنين" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت"، أن الحركة الأسيرة ستبدأ معركتها من سجن نفحة وستمتد لباقي السجون؛ ردًا على بدء تنفيذ إجراءات عقابية تستهدف حياة الأسرى وكرامتهم.

ولفت إلى أن الحركة الأسيرة ستشعل السجون حال المساس بأي حق من حقوقها، مبيناً أنها لم تسلم في أي مرحلة من المراحل، إنما كانت المواجهة وإشعال السجون هو خطوة لتحقيق مطالبهم.

وأوضح "حسنين" أن الأسرى يمرون بمرحلة خطيرة تتطلب تضافر كافة الجهود الشعبية والمؤسساتية والفصائلية؛ لإسنادهم ونصرتهم.

ودعا الجهات الرسمية للتحرك الفوري والعاجل على الساحة الدولية؛ لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى ووضع حد لتصرفات "بن غفير".

وفي وقت سابق اليوم، قررت سلطات الاحتلال، تقليص ساعات استخدام الأسرى الفلسطينيين للحمامات، إلى ساعة واحدة يومية؛ تنفيذاً لأولى الإجراءات العقابية التي أوصى بها "بن غفير" بحق الأسرى.

ويواصل "بن غفير"، اتخاذ إجراءات عنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وكان آخرها إغلاق مخابز "الخبز العربي" للأسرى في السجون.

وأصدر "بن غفير" في التاسع من الشهر الجاري أوامر بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات في سجن الرملة "نفي ترتسيا"، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، "بهدف عزل أسيرات كإجراء عقابي".