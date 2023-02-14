وسط مواجهات عنيفة.. الاحتلال يستهدف شعفاط بالإغلاق والمداهمات

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء الاثنين، بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

واستهدفت قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مركبة فلسطينية، وأصابت سائقها.

وأصيب سائق المركبة بعد استهدافه بالرصاص الحي في المخيم، كما احتجزت مركبة الإسعاف التي تنقل الشاب المصاب على مدخل بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وسمعت أصوات إطلاق نار كثيفة في المخيم، عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز مخيم شعفاط بالقدس أمام مركبات الأهالي في كلا الاتجاهين، وأغلقت مفترق بلدة عناتا شمال شرق المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، وسط اندلاع مواجهات، بعد مقتل جندي (إسرائيلي) برصاص آخر بعد عملية طعن على حاجز شعفاط.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الفتى محمد باسل زلباني الذي تتهمه بتنفيذ عملية الطعن عند حاجز مخيم شعفاط، واعتقلت 4 من أفراد عائلته، بعد أن عاثت فيه خرابًا.

وأصيب اليوم، مستوطن بعملية طعن وقعت في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، فيما قُتل أحد جنود الاحتلال قرب حاجز شعفاط، خلال عملية طعن نفذها فلسطيني، تبعها إطلاق نار من قوات الاحتلال، أدت لإصابة الجندي بنيران صديقة أثناء استهداف المنفذ.