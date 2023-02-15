عقاب جماعي.. تنكيل وإهانة مقدسيين على حاجز شعفاط بالقدس

شددت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) منذ فجر اليوم الأربعاء، من قمعها وتنكيلها بالمواطنين أثناء عبورهم على حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع مصورة التنكيل بالمقدسيين على حاجز مخيم شعفاط، باتباع إجراءات التفتيش الطويلة والمعقدة بتفتيش المركبات والمشاة، وتعمد المماطلة بذلك.

وأوضح أهالي مخيم شعفاط في القدس، أن قوات الاحتلال تشدد منذ ساعات الصباح من إجراءات التفتيش على حاجز المخيم، باتباع إجراءات التفتيش الطويلة والمعقدة بتفتيش المركبات والمشاة، وتعمد المماطلة بذلك.

وقامت قوات الاحتلال بتفتيش البعض جسديا، وإجبار الشبان والفتية على خلع ملابسهم، وشبحهم أمام المركبات وعلى الجدران.

كما اعتدت قوات الاحتلال على النسوة بالدفع والضرب.

وحالت إجراءات التفتيش دون وصول الطلبة والعمال الى مدارسهم وأعمالهم.

وتشهد شوارع المخيم ازدحامات مرورية شديدة بسبب إجراءات التفتيش والمماطلة والتنكيل بالأهالي.

وقتل جندي (إسرائيلي) بنيران زميله على حاجز مخيم شعفاط، قبل يومين، بعدما أقدم فتى فلسطيني على محاولة طعنهما.

المصدر: وكالات