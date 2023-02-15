عقاب جماعي.. تنكيل وإهانة مقدسيين على حاجز شعفاط بالقدس

شددت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) منذ فجر اليوم الأربعاء، من قمعها وتنكيلها بالمواطنين أثناء عبورهم على حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة.
وأظهرت مقاطع مصورة التنكيل بالمقدسيين على حاجز مخيم شعفاط، باتباع إجراءات التفتيش الطويلة والمعقدة بتفتيش المركبات والمشاة، وتعمد المماطلة بذلك.
وأوضح أهالي مخيم شعفاط في القدس، أن قوات الاحتلال تشدد منذ ساعات الصباح من إجراءات التفتيش على حاجز المخيم، باتباع إجراءات التفتيش الطويلة والمعقدة بتفتيش المركبات والمشاة، وتعمد المماطلة بذلك.
وقامت قوات الاحتلال بتفتيش البعض جسديا، وإجبار الشبان والفتية على خلع ملابسهم، وشبحهم أمام المركبات وعلى الجدران.
كما اعتدت قوات الاحتلال على النسوة بالدفع والضرب.
وحالت إجراءات التفتيش دون وصول الطلبة والعمال الى مدارسهم وأعمالهم.
وتشهد شوارع المخيم ازدحامات مرورية شديدة بسبب إجراءات التفتيش والمماطلة والتنكيل بالأهالي.
وقتل جندي (إسرائيلي) بنيران زميله على حاجز مخيم شعفاط، قبل يومين، بعدما أقدم فتى فلسطيني على محاولة طعنهما.
المصدر: وكالات
🛑 تغطية صحفية: قوات الاحتلال تعتدي على أحد طلبة المدارس قبل أن تعتقله عند حاجز مخيم شعفاط ب #القدس_المحتلة #صباح_الخير_والسعاده #دوري_أبطال_أوروبا #مستمرون_بالطوفان #يوم_التاسيس2023 pic.twitter.com/ewiVRIS6er— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 15, 2023
🛑 تغطية صحفية: قوات الاحتلال تفتش الشبان على حاجز مخيم شعفاط ب #القدس صباح اليوم#دوري_أبطال_أوروبا #الهلال_الفيحاء #بنك_الرياض #زلزال_سوريا_وتركيا #منظومة_الحماية_الاجتماعية #صباح_الخير_والسعاده #مستمرون_بالطوفان pic.twitter.com/bpYAHyyNDd— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 15, 2023
🎥 #شاهد|| جنود الاحتلال يعتدون على طالب وفتاة وينكلون بهما قبل اعتقالهما عند حاجز مخيم شعفاط ب #القدس_المحتلة pic.twitter.com/LAOfhRzmqZ— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 15, 2023