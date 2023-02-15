ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الفلسطينيين إلى 103

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جرّاء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا والشمّال السوري إلى 103، بعد تسجيل أربعة وفيات جديدة من فلسطينيي تركيا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، إن عدد الوفيات ارتفع ليصل إلى 103 شهيداً بعد أن أكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى العثور على أربعة وفيات جديدة من فلسطينيي تركيا من عائلة موسى.

وذكر أن الوفيات، هم السيدة انشراح موسى، وابنتيها مجد ورشا موسى، وابنها عبد موسى وهم من سكان انطاكيا.

وأكد السفير الديك، أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ولاتزال فرق الإنقاذ تواصل عملها بحثًا عن مفقودين وعالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بفعل الزلزال بكلا البلدين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا قبل أسبوع، إلى أكثر من 41 ألفا وعشرات آلاف المصابين، في حصيلة غير نهائية، فيما لا تزال العمليات البحث والإنقاذ مستمرة وسط أجواء البرد القارس.