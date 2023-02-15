عطون: (الأقصى) محرك حالة الصراع مع الاحتلال

قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس، أحمد عطون، إن المسجد الأقصى هو المحرك الحقيقي لحالة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأردف عطون في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء: "حتى الأطفال في القدس يعون جيدًا جرائم وعنصرية الاحتلال".

وأضاف: "تجذر الحس بالمسؤولية العالية لدى أبناء القدس بوجوب مواجهة الاحتلال بشتى الطرق، نابع من شعورهم بأنهم رأس حربة متقدمة في الدفاع عن هذه الأرض".

واعتبر أن "إصرار المقدسي على مواجهة الاحتلال دليل على تجذره في أرضه ودفاعه عن وجوده بالإمكانات المتاحة في ظل الخذلان العربي والإسلامي".

وأوضح عطون أن "عنجهية الاحتلال، تولد لدى الصغار الحقد والكره والبغض للمحتل يوماً بعد يوم، ومعهم تتولد أساليب مواجهةٍ وتحدٍ وثأرٍ جديدة أيضاً، حتى زوال العدو عن هذه الأرض".

وفي وقت سابق اليوم، تداول نشطاء عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعناصر من وحدة "حرس الحدود" الإسرائيلية وهم ينكلون بطفل فلسطيني على حاجز "قلنديا" العسكري شمالي القدس، وإجباره على خلع ملابسه.