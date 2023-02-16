الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد الجعبري بالخليل

فجرت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد محمد كامل الجعبري منفذ عملية "كريات أربع"، في المنطقة الجنوبية بالخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي ساعات الصباح، أعادت قوات الاحتلال تفجير منزل الشهيد محمد الجعبري مرة أخرى، وذلك بعد تفجيره فجر اليوم، كما تداولت مواقع التواصل مشاهد احتفالات المستوطنين بعملية هدم الاحتلال لمنزل الشهيد الجعبري.

واقتحمت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل منطقة قيزون بالخليل وفرضت إغلاقا في محيط منزل عائلة الشهيد الجعبري، فيما أجبرت عشرات العائلات على إخلاء منازلها وأخرجت أفرادها منها لساعات حتى تم الانتهاء من عملية تفجير منزل عائلة الشهيد الجعبري.

وتداولت مواقع إعلام عبرية بلاغا من جيش الاحتلال عن صوت تفجير سمع بعد الساعة الخامسة من فجر اليوم الخميس خلال هدم منزل الجعبري.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيانٍ له، إن قوات الاحتلال عملت في مدينة الخليل على هدم منزل منفذ عملية مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل، والتي قتل فيها مسؤول المستوطنة رونين حنانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وأوضحت عائلة الجعبري أن محكمة الاحتلال أصدرت قبل أيام قرارا بهدم المنزل، وتم تبليغ العائلة بالموعد قبل ساعات قليلة من اقتحام قوات الاحتلال للمنزل.

وأغلقت قوات الاحتلال كافة الطرق المؤدية إلى منزل الشهيد، وفرضت حصارا مشددا أثناء تحضيرها لعملية الهدم.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في منطقة مفترق الصاحب في المدينة، وقامت بتفتيش مركبات الفلسطينيين المارة في المكان.

تجدر الإشارة إلى أن الشهيد الجعبري نفذ عملية إطلاق نار في 29 تشرين الأول الماضي، في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب الخليل، وأسفرت عن قتل مستوطن وإصابة 5 آخرين.

ومحمد الجعبري هو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى قطاع غزة، والذي تحرر في صفقة وفاء الأحرار في شهر تشرين الأول 2011، وكان محكوما بمؤبدين بتهمة قتل جنديين خلال انتفاضة الأقصى.



المصدر: عرب48