إضراب في اللد احتجاجا على استفحال العنف والجريمة

عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، اللد، وذلك احتجاجا على استفحال العنف والجريمة في المدينة، وانعدام الأمن والأمان لسكان الداخل المحتل، وتقاعس الشرطة (الإسرائيلية) في مكافحة الإجرام وفك رموز جرائم القتل، حيث شمل الإضراب جهاز التربية والتعليم العربي والمدارس والمؤسسات العربية، وكذلك الحركة التجارية.

ويأتي الإضراب استجابة لدعوة اللجنة الشعبية في مدينة اللد التي أعلنت مساء الأربعاء، في بيان مقتضب الإضراب العام والشامل، وذلك "على إثر جرائم القتل في بلدنا وانعدام الأمان في شوارعنا فإننا نعلن عن الإضراب العام في كل مرافق الحياة في مدينة اللد"، بحسب ما ورد في بيان اللجنة.

وشهدت اللد، أمس الأربعاء، خلال ساعات جريمتي قتل، الأولى وقعت بعد الظهر بانفجار مركبة، والجريمة الثانية بإطلاق النار على شاب في الثلاثينات من عمره.

وقتل الشاب عمر شعبان (23 عاما)، بانفجار سيارة واندلاع النيران فيها في اللد، حيث عثر على جثته داخل السيارة المحترقة، وبعد ذلك بساعات قتل الشاب أحمد أبو حمد (37 عاما)، في جريمة إطلاق نار نفذت في المدينة، وهي هي الثانية خلال ساعات والرابعة خلال 7 أيام.

ووفقا للتقارير، فإن جريمة قتل أبو حمد وقعت في منطقة قريبة تبعد نحو 400 متر، عن موقع جريمة القتل التي وقعت في وقت سابق اليوم في اللد، وأسفرت عن مقتل الشاب شعبان من المدينة، بانفجار مركبة.

ويشهد الداخل المحتل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع منذ مطلع 2023 الحالي، نحو 16 قتيلا.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل، 109 قتلى بينهم 12 امرأة، وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

المصدر: عرب48