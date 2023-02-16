دعوات لإقامة صلاة الجمعة أمام البناية المهددة بالهدم بسلوان

دعت جهات مقدسية وفلسطينية، اليوم الخميس، لمساندة 11 عائلة مقدسية ضد قرار هدم الاحتلال لبنايتهم، وأداء صلاة الجمعة غدًا بجوار البناية في واد قدوم ببلدة سلوان.

وتهدف الدعوات المقدسية إلى إسناد العائلات والوقوف معها ضد قرار الهدم الذي يواجهه هذا المبنى.

والاثنين الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا يقضي بهدم بناية سكنية في حي واد قدوم، ويعيش في هذا المبنى 75 فردًا منذ ما يزيد عن ثمانية أعوام، وهم يحاولون الحصول على ترخيص، إلا أن بلدية الاحتلال فرضت عليهم شروطا تعجيزية حالت دون ذلك.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تلقت العائلات المقدسية قرارًا بالهدم، ومن بينها أسرتان ستهجّران للمرة الثانية في غضون سنتين بعد عمليات هدم سابقة.

ومنذ مطلع العام الجاري، نفذ الاحتلال 40 عملية هدم وتوزيع إخطارات، نجم عنها هدم 8 منازل، منها 4 أُجبر مالكوها على هدمها ذاتيًا، ومنزل دمرت محتوياته الداخلية على خلفية الانتقام الجماعي.