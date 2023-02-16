بكيرات: الاحتلال فشل في ترويض الشباب الثائر بالقدس

قال مدير أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، مساء الخميس، إن حكومة الاحتلال فشلت فشلاً ذريعاً في ترويض الشباب الثائر في مدينة القدس.

وأضاف بكيرات في تصريح صحفي، "أن مدينة القدس ستنهي الصراع مع الاحتلال الصهيوني كما أنهت أساطير الزمن القديم".

وتابع: "الحكومة الصهيونية الفاشية واهمة إن ظنت أن بمقدورها فرض روايتها الصهيونية على الشعب الفلسطيني".

وعم الإضراب الشامل مخيم شعفاط في مدينة القدس، اليوم الخميس، رفضاً لسياسة التنكيل والحصار والعقاب الجماعي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتعمدت قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة إغلاق حاجز شعفاط والتضييق على سكانه، خاصة في فترة خروج الموظفين والعمال والطلاب في ساعات الصباح.

واتهم بكيرات حكومة بنيامين نتنياهو بأنها "تسابق الزمن؛ لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى".

وأضاف: "الاحتلال يمنع ويعرقل عمل الأوقاف الإسلامية داخل المسجد الأقصى المبارك، ويعمل على تغيير الواقع العمراني شرق القدس المحتلة".

وطالب بكيرات العالمين العربي والإسلامي بوضع قضية القدس على رأس أولوياتهم، "فالاحتلال يتعامل مع المسجد الأقصى على أنه ملف أيديولوجي وسياسي وأمني، وينادي بإنهاء الوجود الإسلامي في القدس".

وأمّنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها،الحماية الكاملة للمستوطنين خلال اقتحام باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس.

وفي المقابل، دعا نشطاء مقدسيون لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى؛ لإفشال اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية في القدس.