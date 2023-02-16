15 عملا مقاوما بالضفة الغربية في آخر 24 ساعة

نفذ فلسطينيون 15 عملا مقاوما ضد قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية بما فيها القدس، في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وسجل مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، 4 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع 9 نقاط مواجهة.

وأشار المركز إلى أن المواجهات اندلعت في حي الطور بالقدس، وفي جنين ومخيمها، وفي برقة بنابلس، وحوسان في بيت لحم، وفي طولكرم وعلار، والبلدة القديمة وبيت أمر بالخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على حاجز سالم ومخيم جنين، فيما فجروا عبوة ناسفة على حاجز الجلمة.

كما شهدت مدينة نابلس عملية إطلاق نار على حاجز صرة، وتصدي للمستوطنين في برقة.

ونبه إلى أن الضفة الغربية شهدت عمليات إطلاق نار على حاجز سالم وعلى قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين.

كما ألقى مقاومون عبوة ناسفة على قوات الاحتلال في حاجز الجلمة، وأطلقوا النار على قوات الاحتلال قرب حاجز صرة في نابلس.