بالفيديو| بدء العصيان المدني في القدس

بدأ منذ فجر اليوم الأحد، تنفيذ العصيان المدني في أحياء القدس المحتلة، ردا على تصاعد الجرائم والانتهاكات (الإسرائيلية) بحق المقدسيين.

🎥 مشاهد من العيساوية بعد بدء سريان العصيان الأمني شرقي #القدس المحتلة رداً على إجراءات بن غفير pic.twitter.com/WteyeShkc8 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 19, 2023

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في مخيم شعفاط عن العصيان المدني ضد سلطات الاحتلال ومؤسساته وأجهزته القمعية في المخيم وبلدة عناتا، اعتبارًا من الساعة الثانية فجر الأحد.

وقالت القوى في بيان صحفي:" إن العصيان المدني يأتي ردًا على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكافة المناطق الفلسطينية، وخاصة ما تقوم به من إجراءات انتقامية وتنكيل وتعذيب واذلال وقهر يومي على حاجز مخيم شعفاط".

ودعت العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق مثل:( المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال).

وطالبت القوى الوطنية بإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، اضافة إلى إغلاق مدخل بلدة عناتا صباح يوم الأحد.

وتشن سلطات الاحتلال انتهاكات يوميًا بحق أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وتغلق الحاجز وتعرقل الفلسطينيين للوصول إلى الجامعات وأعمالهم.