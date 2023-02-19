هنية يهاتف أردوغان مشيدًا بجهوده في التعامل مع آثار الزلزال

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم التعازي في ضحايا الزلزال باسم قيادة وكوادر وأبناء حركة حماس والشعب الفلسطيني للسيد الرئيس ولعائلات الشهداء الأبرار الذين قضوا في هذا الزلزال.

وعبر هنية خلال الاتصال الذي تم أمس السبت، عن كامل التضامن لتركيا رئاسة وحكومة وشعبًا في هذا المصاب الأليم، والذي عبر عنه شعبنا في أداء صلاة الغائب في المسجد الأقصى وغالبية مساجد فلسطين على أرواح الشهداء، وكذلك حملات التضامن وتقديم المساعدة الواجبة في مناطق الزلزال والتي يقوم بها أبناء وشباب الحركة وعلماؤها ومؤسسات العمل الخيري للشعبين التركي والسوري.

وأشاد رئيس الحركة بما تقوم به القيادة التركية وعلى رأسها الرئيس التركي شخصيًا في التعامل مع آثار الزلزال غير المسبوقة في تاريخ الدولة التركية، معبرًا عن ثقته في أن تركيا سوف تخرج من هذه المحنة أقوى وأكثر وحدة.

من جانبه عبر الرئيس أردوغان عن شكره للاتصال من رئيس الحركة ومواساته في الضحايا، ووضعه في صورة آخر التطورات المتعلقة بأعداد الشهداء والأعداد الذين تم انتشالهم أحياء، مشيرًا إلى أنه وعد شعبه أنه وخلال سنة واحدة سوف يتم توفير كل الاحتياجات من المسكن والمنازل لجميع المتضررين من الزلزال.

وأضاف "نحن نؤمن بقدرتنا على إنجاز هذا الأمر وفعله من خلال تجاربنا السابقة، وننتظر منكم دعواتكم الخالصة لنا بالتوفيق والنجاح".

وأشار الرئيس التركي من جانبه إلى أنه دعا وزير الخارجية (الإسرائيلي) خلال لقائه به مؤخرًا إلى الحفاظ على القدس والحرم الشريف دون أي مساس وحثه على ضرورة الحفاظ على الأمن والسلامة في شهر رمضان المبارك وحماية المصلين.

كما عبر عن اعتزازه بالصلوات والدعاء الذي تلهج به ألسنة إخوانهم في القدس وأرض فلسطين.