بلينكن يهاتف نتنياهو ويحثه على خفض التوتر

هاتف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، الليلة الماضيةـ، رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن بلينكن جدد دعم إدارة بلاده لإجراء مفاوضات من أجل حل الدولتين، والحاجة الملحة لاتخاذ خطوات من الفلسطينيين و(الإسرائيليين) لاستعادة الهدوء.

وأكد بلينكن خلال حديثه مع نتنياهو أن إدارة بلاده ترفض أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة.

وكان بلينكن، هاتف أمس السبت، رئيس السلطة محمود عباس، وبحث معه عدة قضايا تتعلق بذات المواقف.

المصدر: القدس