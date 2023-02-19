شارك أهال ونشطاء في وقفة احتجاجية، مساء الأحد، ضدّ هدم قاعة "خيمة القمر" في مدينة عرابة، والتي صدر أمر بهدمها بحجة عدم الترخيص، علما بأنها أقيمت منذ أكثر من ثلاثين عاما.

يأتي ذلك فيما توافد العشرات من الأهالي والناشطين، إلى خيمة اعتصام في القاعة، أمس، إسنادا لأصحابها.

وهتف المشاركون في الوقفة، بشعارات منددة بسياسة الهدم التي تنتهجها السلطات (الإسرائيلية).

ورفع بعض المشاركين لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل؛ "لا لسياسة الهدم، نعم للبقاء"، و"نبني ونحمي من أجل العيش الكريم"، و"إننا باقون كالصبار".

وفي وقت سابق، قال أصحاب القاعة إنه "بعد خوض معركة مع لجان التنظيم وفي أروقة المحاكم ودفع مبالغ طائلة مخالفات وأتعاب محامين، صدر قرار هدم قاعة خيمة القمر بحجة بناء غير مرخص، ولذلك قررنا إقامة خيمة اعتصام في قاعة خيمة القمر".

وكانت اللجنة الشعبية في المدينة، قد قالت في بيان: "معًا نقفُ في وجه الهدم.. يدًا بيد نحمي بقاءنا ووجودنا".

ودعت أهالي عرابة والبطوف والجليل إلى "المشاركة في الاعتصام اليومي والدائم على مدار الساعة، ليل نهار، في قاعة خيمة القمر على شارع عرابة- وادي سلامة، وذلك بعد قرار المحكمة اللوائية بهدم هذه الخيمة، وهي عبارة عن متنزه ومطعم وقاعة أفراح مقامة منذ أكثر من ثلاثين عاما".

عرب 48