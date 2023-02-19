شبان يستهدفون مركبات المستوطنين في الخليل وقلقيلية

استهدف شبان، مساء اليوم الأحد، مركبات المستوطنين في مناطق متفرقة بالخليل وقلقيلية في الضفة الغربية، فيما واصلت قوات الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين.

وألقى الشبان الثائر في محافظة الخليل الزجاجات الحارقة والحجارة، صوب مركبات الاحتلال والمستوطنين، قرب بلدة بيت أمر شمال المدينة.

ورشق الشبان المستوطنين بالحجارة أثناء تواجدهم قرب بلدة بيت أمر، فيما استهدفوا جنود الاحتلال بزجاجات حارقة، خلال عبورهم على طريق "غوش عتصيون".

في غضون ذلك، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بشكل مباشر تجاه سيارة أحد المواطنين في مدينة الخليل، ما أدى لتحطم في زجاج مركبته.

ورشق مجموعة من الشبان حافلة ومركبات للمستوطنين بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلة، ما أدى إلى أضرار مادية في حافلة المستوطنين.

وانتشرت قوات من جيش الاحتلال بشكل مكثف في المنطقة، وعلى مدخل بلدة عزون بقلقيلة، وسط حالة من الاستنفار والتعزيزات العسكرية.

وتواصلت اعتداءات المستوطنين، وطالت المواطن وسيم عماد إسماعيل من بيت دجن بنابلس، وذلك أثناء مروره على حاجز بيت فوريك شرق المدينة.

وشهدت بلدة سلواد شرق رام الله اقتحام مجموعة من المستوطنين أراضي المواطنين بمنطقة البرج في البلدة، وقامت بتخريب ثلاث غرف زراعية وتدمير محتوياتها، وسرقة محركات كهربائية منها.

وتعود الغرف الزراعية للمواطنين نزيه العنيد، وفواز الشوارب، وفتح الله حماد، وتتبع منطقة البرج الموجود فيها الغرف لمنطقة أثرية فلسطينية، وتتعرض لاقتحامات مستمرة وتخريب من قبل المستوطنين.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن فارس سرحان، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، أثناء انتظاره الإفراج عن شقيقه سلطان.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير عبد الرحمن إياد الهدرة لحظة الإفراج عنه من أمام بوابة سجن "رامون" الصحراوي، بعد أن أمضى 21 شهرا في الأسر.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أدهم يوسف غيث من جبل المكبر بالقدس المحتلة، كما اعتقلت الطفل يونس الرشق من بلدة الطور، بعد اقتحام منزل عائلته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة شعفاط شمال القدس المحتلة، وداهمت منزل الأسير عباس الصالحي واستولت على مبلغ مالي بقيمة 650 شيقلا، إضافة إلى مصاغ من الفضة.