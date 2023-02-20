أردوغان: تمكنا من إنقاذ 114 ألف مواطن من تحت الأنقاض

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ أكثر من 114 ألف مواطن في بلاده من تحت الأنقاض، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري فجر السادس من شباط/ فبراير الجاري، مشيراً إلى رفع أنقاض ما يقرب من 21 ألف مبنى في المناطق المنكوبة.

وأوضح (أردوغان) في تصريحات صحفية، أن أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال وحتى الآن، لافتاً إلى أن عملية معاينة الأضرار في المناطقة المنكوبة على وشك الانتهاء.

وتابع: "تم إيواء أكثر من مليون مواطن متضرر في المدارس والجامعات خلال الأيام الماضية، إضافة إلى توزيع الطعام الجاهز لما يقرب من مليونين و400 ألف مواطن".

وذكر (أردوغان) -في تصريحاته- أن أكثر من 10 آلاف منزل جاهز أرسلت إلى المناطق المنكوبة لخدمة المتضررين؛ واعداً بلاده بتوظيف كل الطاقات لإعادة الإعمار خلال عام واحد.

وأشاد الرئيس التركي بالجهود المبذولة لمساعدة المواطنين في المناطق المنكوبة رغم الظروف الصعبة، حيث سُخرت "جميع إمكانيات الدولة والمجتمع المدني للمساعدة"، وما رافقها من مشاركة فعالة لهيئة الصناعات الدفاعية لمساعدة المنكوبين.

وأضاف أنه بإمكان المواطنين تتبع نتائج معاينة أضرار منازلهم على الموقع المخصص لذلك.

وفجر السادس من فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، الجنوب التركي والشمال السوري، مخلفاً ما يزيد عن 45 ألف قتيل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك، مع بقاء كثيرين في عداد المفقودين.