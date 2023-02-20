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^200 مثال: غزة العزة

حماس تنعى الشهيد الشوا وتؤكد أن ثورة شعبنا مستمرة

غزة - الرسالة نت

نعت حركة (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد الفتى منتصر محمد ذيب الشوا (16 عامًا)، من مخيم بلاطة، الذي ارتقى متأثرًا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس في الثامن من شهر شباط/فبراير الجاري.

وتقدمت الحركة في تصريح صحفي الإثنين، بالتعزية من ذوي الشهيد ومحبيه، مضيفة أنها تشدّ على أيدي مقاومينا الأبطال في جبل النار "نابلس"، الذين يتصدون لاقتحامات قوات الاحتلال.

ودعت الشباب وجماهير شعبنا إلى مواصلة الرباط في المسجد الأقصى، والنضال والثورة في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المدن والمناطق.

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