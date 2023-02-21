حماس: انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى لن تكسر إرادتهم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد الأسرى لن تكسر إرادتهم، داعية شعبنا إلى تعزيز التضامن معهم والانتصار لحقوقهم ولحريّتهم.

وحمّل الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي الثلاثاء، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم في سجونه جرّاء الاقتحامات والانتهاكات المُمنهجة التي تمارسها حكومته الفاشية ضدّهم.

وأكد أنَّ تصعيد الاحتلال لتلك الممارسات البشعة في الاقتحامات والقمع والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، لن تفلح في كسر إرادتهم، ولن تزيدهم إلاّ إصراراً على مواصلة معركتهم المشرّفة.

وأشاد القانوع بصمود أسرانا الأبطال وأسيراتنا الماجدات في التصدّي لهذه الانتهاكات والجرائم، إيماناً ويقيناً بحقوقهم وعدالة قضيتهم، معلنا تضامنه الكامل معهم في هذه المعركة البطولية، داعيا شعبنا وكل القوى والفصائل إلى تعزيز التضامن معهم والانتصار لحقوقهم ولحريّتهم التي تشكل رأس أولوياتنا الوطنية.