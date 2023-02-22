وقفات غضب بالداخل تنديدا بمجزرة نابلس

دعت قوى وفصائل فلسطينية في الداخل المحتل، إلى وقفات غضب تنديدا بمجزرة الاحتلال في مدينة نابلس، والتي أدّت لاستشهاد عشرة مواطنين.

ودان التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، العدوان الصهيوني الغاشم على نابلس، وقال إن هذه الجريمة تأتي كاستمرار لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال والتصعيد الخطير الذي يقود إليه نتنياهو وحلفائه بن غفير وسموتريتش.

ودعت اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم للمشاركة في وقفة تنديدا بمجزرة نابلس، اليوم الساعة الثامنة، على مدخل مدينة أم الفحم.

كما أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية "المجزرة الإرهابية التي ارتكبها جيش الاحتلال بإيعاز من حكومة المستوطنين، اليوم الأربعاء، في مدينة نابلس، وراح ضحيتها عشرة شهداء، وما يقارب مائة جريح".

وأضافت اللجنة في بيانها، أن "ادعاءات الاحتلال مردودة عليه، فعصاباته هي التي تقتحم المدن والبيوت الفلسطينية لتنفيذ اغتيالات ومداهمات واعتقالات، وهذا هو الإرهاب بعينه".