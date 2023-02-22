الاحتلال يستعد لاحتمالية اندلاع جولة قتال مع قطاع غزة

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة الأمنية (الإسرائيلية) تستعد لاحتمالية اندلاع جولة قتال جديدة مع قطاع غزة عقب الأحداث التي وقعت في نابلس صباح اليوم.

وأضافت القناة العبرية أنه عقب العملية العسكرية التي نفذتها قوات خاصة (إسرائيلية) داخل مدينة نابلس لاعتقال مطلوبين نفذوا عمليات ضد قوات الجيش والمستوطنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الخاصة أسفرت استشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة حوالي 100 آخرين.

وأشارت القناة العبرية أن المؤسسة الأمنية تتوقع أن تندلع موجة تصعيد قصيرة يتخلله إطلاق صواريخ من قطاع غزة رداً على العملية العسكرية التي وقعت نابلس صباح اليوم.

ويقدر مسؤولون أمنيون بأنه يحتمل أن يكون الرد من غزة أكثر حدة من مجرد إطلاق على الغلاف، ومن الممكن أن تشارك الجهاد وحماس في إطلاق الصواريخ الذي قد يكون على مناطق أبعد.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول أمني كبير، قوله: "نحذر المنظمات في غزة وعلى رأسها حماس، من عواقب وخيمة للغاية إذا صعدت الأوضاع من جهة غزة"

وبالتزامن مع تصاعد الأوضاع الأمنية رفعت الشرطة (الإسرائيلية) حالة التأهب، مع تعزيز انتشاره قرب مراكز التجمهر والمعابد اليهودية ، وكذلك خط التماس حول القدس والقدس.

عكا للشؤون الإسرائيلية