حماس تطالب بمحاسبة مدير أونروا في الضفة آدم بوليكس

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها تصريحات مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) في الضفة المحتلة آدم بوليكس على حسابه في تويتر حول استشهاد المواطن عبد العزيز الأشقر، 64 عامًا، أثناء اجتياح قوات الاحتلال قبل يومين لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واعتبر رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحماس في قطاع غزة باسم نعيم في تصريح صحفي، تصريحات بوليكس تجاوزًا خطيرًا للدور المنوط بالأونروا وفق التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخطيئة بحق الشهيد وأسرته وشعبنا الفلسطيني.

وتساءل "هل وجود مواطنينا في بيوتهم وداخل مدنهم هو المكان الخطأ؟ هل وجود الاحتلال في مدننا وقرانا هو المكان الصحيح؟ هل مقاومة شعبنا للاحتلال في الزمان الخطأ؟".

ودعا لمحاسبة المدير المذكور على خطيئته بحق الشهيد وأسرته وعدالة قضيتنا، وتجاوزه الخطير للتفويض الممنوح للاونروا، والإعلان عن النتائج بعد الإعتذار عما قام به موظفها.

وقال "لتعلّم الأونروا موظفيها، وخاصة المدراء، طبيعة دورهم في إطار التفويض الممنوح لها، وجوهره حماية اللاجئين والدفاع عنهم وتحسين ظروف حياتهم".

كما دعا لإعادة النظر في سياساتها الحالية وإدّعاء الحيادية، لانه مخالف لدورها المكلفة به وفق التفويض.