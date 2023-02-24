وزير الخارجية البريطاني: سنقاطع بن غفير

كشف موقع صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، عن موقف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بشأن التعامل مع وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتامار بن غفير.

وبحسب موقع الصحيفة، فإن كليفرلي أبلغ أعضاء البرلمان البريطاني الذين وجهوا له رسالة بالخصوص، أنه لن يتعامل مع بن غفير، ولكنه سيتعامل مع حكومة بنيامين نتنياهو مع التأكيد على التزام بلاده بحل الدولتين ورفض الاستمرار في بناء المستوطنات وتوسعتها.

ووفقًا للموقع العبري، فإن العديد من الدول في العالم تشعر بالقلق إزاء تصرفات بن غفير وخاصة بعد اقتحامه المسجد الأقصى في أعقاب توليه الوزارة.

المصدر: القدس