إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات منددة بمجزرة نابلس شرق غزة

أصيب العشرات من الشبان الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال (الإسرائيلي) الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز تجاههم بعدما احتشدوا عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، تنديدًا بمجزرة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شابين أحدهم بجراح خطيرة بقنبلة غاز في الرأس وآخرين بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن شابا آخر أصيب بالرصاص في القدم وآخرين بالاختناق شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبين أن مئات الشبان اقتربوا من الشريط الفاصل، وأشعلوا اطارات مطاطية في المكان، فيما أطلقت قوات الاحتلال عشرات قنابل الغاز اتجاههم ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.