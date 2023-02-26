شاهد:  جمعية واعد وهيئة العشائر تنظمان وقفةً دعماً للأسرى

تنظم جمعية واعد للأسرى والمحررين وهيئة شؤون العشائر والإصلاح في خانيونس وقفة دعم وإسناد للحركة الأسيرة في ظل تزايد سياسات القمع والإرهاب

وقالت هيئة العشائر والإصلاح في غزة إنها ستبقى مساندة ومدافعة عن أسرانا في سجون الاحتلال (الإسرائيلي).

وأضافت الهيئة خلال وقفة تضامنية مع الأسرى بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة أنلاتحرير أسرانا بات قريباً ومقاومتنا لن تنساهم.

وتابعت: "نقول لأسرانا اصبروا فإن موعدكم مع الفرج القريب ولا نقول هذا مبالغة لأن خلفكم رجال يواصلون الليل بالنهار لكسر قيدكم".

من جهته، قال المتحدث باسم جمعية واعد إيهاب بدير إنه لليوم الثالث عشر على التوالي يواصل الأسرى خطواتهم ضد السجان.

وأضاف: "الاحتلال يحارب أسرانا في أبسط مقومات الحياة التي يعيشونها".

وأكد أن السجون على صفيح ساخن، والأسرى الأبطال بدأوا العصيان على مصلحة السجون.

وشدد على أن الحرب بدأت في سجون الاحتلال، وهذا ينذر بأننا أمام ثورة حقيقية في سجون الاحتلال.

وقال: " لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما ترتكبه مصلحة السجون بحق الأسيرات الماجدات".

وأضاف: " حكومة الاحتلال ستسقط أمام صمود الأسرى في سجون الاحتلال".

ودعا السلطة إلى حمل ملف الأسرى، ورفعها في محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة.

وختم بقوله: "أي اعتداء على أسرانا في سجون الاحتلال، سيقابل بالرد من المقاومة الفلسطينية".