الاحتلال يعتقل راعي أغنام قرب أريحا

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الاثنين، مواطن عقب خروجه لرعي أغنامه، في منطقة عرب المليحات شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد سليمان كعابنة (55 عاما) من سكان عرب المليحات بطريق المعرجات غرب أريحا، عقب خروجه لرعيه أغنامه ومنعه من قبل مستوطنين مسلحين من الرعي.

ويقطن بمنطقة المعرجات، مئات الرعاة الفلسطينيين من عرب الكعابنة والمليحات، ممن يعتاشون على الثروة الحيوانية، ويعتمدون على الرعي للأغنام والماشية.