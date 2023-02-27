غالانت: الأيام المقبلة صعبة ومعقدة وقد تشهد تصعيدا

قال وزير جيش الاحتلال ، يوآف غالانت، إنه يتوقع أن تكون الأيام المقبلة صعبة ومعقدة، وقد تشهد تصعيدا في الضفة الغربية والقدس، وحتى على جبهة قطاع غزة.

ووردت تصريحات (غالانت) خلال الجولة الميدانية التي قام بها، صباح اليوم الاثنين، في موقع عملية إطلاق النار في حوارة التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

وأضاف أنه يتوقع أياما معقدة أو أكثر صعوبة، قد يكون ذلك في الضفة الغربية والقدس أو حتى على جبهة قطاع غزة، مضيفا أنه أعطى تعليماته للجيش (الإسرائيلي) وقوات حرس الحدود ليكونوا على جهوزية لمواجهة كافة التهديدات.

وأوعز (غالانت) إلى جش الاحتلال بتكثيف الوجود والعمليات الميدانية، وتوفير الحماية على الطرقات والمحاور الرئيسية، والحراسة للمستوطنات.

ووصف عملية إطلاق النار في حوارة التي نفذها فلسطيني وأسفرت عن مقتل مستوطنين بـ"الوحشية والخطيرة"، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يواصل عمليات البحث والتفتيش والعمل من أجل الوصول إلى منفذي العملية.

إلى جانب ذلك، أفرجت شرطة الاحتلال، اليوم، عن 6 مستوطنين اعتقلوا على خلفية الاعتداءات وحرق المنازل والمركبات للفلسطينيين في حوارة التي نفذتها عصابات المستوطنين، حيث أفرج عنهم بعد استجوابهم دون اتخاذ أي إجراءات ضدهم.

وجراء اعتداءات عصابات المستوطنين، استشهد سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما)، وأُصيب أكثر من 390 شخصا في هجوم واسع نفذه مئات المستوطنين على بلدة حوارة وبلدات أخرى جنوب محافظة نابلس، مساء أمس الأحد، بحماية جيش الاحتلال.