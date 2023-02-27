حسنين للرسالة: تطبيق قانون إعدام الأسرى سيفتح جهنم على الاحتلال

حذر حازم حسنين المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، الاحتلال من مغبة إقرار قانون إعدام الأسرى في قرائتيه التمهيدية والأولى والثانية، مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون سيفتح أبواب جهنم على الاحتلال، تبعا لتعبيره.

واستبعد حسنين في حديث خاص بـ"الرسالة نت" إمكانية تطبيق الاحتلال لهذا القانون، الذي يعني اشعال انتفاضة تحرق الأخضر واليابس تحت أقدام الاحتلال، بحسب قوله.

وأضاف: "الاحتلال يدرك حينئذ أنه ارتكب أكبر حماقة في تاريخه، ستجلب الكوارث والموت لجنوده ومستوطنيه وقطاع طرقه في كل مكان".

وأكدّ أن الأسرى يخوضون حرب وجود في السجون، ويدخلون حربًا مفتوحة للدفاع عن أنفسهم.

وتابع: "الاحتلال لم يبقي أي لغة تفاهم مع الأسرى، ولم يترك لهم مجالا سوى خوض المواجهة المفتوحة".

وبيّن حسنين أن الاسرى سيخوضون الاضراب المفتوح عن الطعام في أول شهر رمضان، في مواجهة ستقود لأحداث مفصلية لن يكون الاحتلال قادرا على كلفتها.