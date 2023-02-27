حماس: المقاومة مستمرة لمواجهة جرائم الاحتلال الممنهجة

قالت حركة (حماس)، إن انتهاكات الاحتلال (الإسرائيلي) ومستوطنيه جرائم ممنهجة تكشف الوجه الحقيقة للاحتلال، مؤكدةً أن المقاومة مستمرة لمواجهة هذه الجرائم.

وحمَّلت (حماس) حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤولية عن تداعيات إطلاق يد المستوطنين ليستبيحوا أمن الشعب الفلسطيني، باقتحامهم جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وارتكابهم المجازر المروعة، أمس، في بلدة حوارة.

وشددت (حماس) على أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين، تمنح الغطاء السياسي والأمني للمستوطنين لممارسة إرهابهم، محملة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تداعيات تلك الممارسات.

وحذرت من مغبة استمرار الاحتلال في تلك السياسات الممنهجة، والحاصلة أمام مرأى ومسمع العالم، مشددةً أن الشعب الفلسطيني سيواجه جرائم الاحتلال وعربدة مستوطنيه بقوّة، وسيمضي في طريق المقاومة حتى "كنس آخر مستوطن" عن الأرض والمقدسات.

وأمس الأحد، شهدت بلدة حوارة ومناطق أخرى جنوب نابلس، هجوماً غير مسبوق شنّه المستوطنون بحماية جنود الاحتلال، أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 390 آخرين، وإحراق عشرات المنازل والمركبات.