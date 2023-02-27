دعوات لمظاهرة حاشدة غداً في سخنين تنديداً بالاحتلال

دعت لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في المظاهرة التي ستنطلق غداً الثلاثاء، في مدينة سخنين؛ لمواجهة الظلم والحرق والقتل وتدنيس المقدسات.

وأعلنت "اللجنة" في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقدته اليوم الاثنين، عن انطلاق المظاهرة عند الساعة السادسة من مساء يوم غد بمشاركة جماهيرية حاشدة، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني في اختبار قاسي، يجب أن يكون الجميع فيه وفياً.

وقالت "لجنة المتابعة"، إن واجب كل الفلسطينيين في الداخل المحتل في مواقعهم المختلفة المشاركة في مظاهرة سخنين، داعيةً أن تكون صرخة الجماهير الفلسطينية في الداخل مدوية.

وأكدت ، أنّها لن تترك شعبنا البطل فريسة للاحتلال ومستوطنيه المجرمين.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها: "واجبنا جميعا، كلّ في موقعه، العمل من أجل المشاركة الجماهيرية الواسعة في رفض الجريمة التي ترتكب في نابلس وحوّارة".

بدورها،دانت قوى وأحزاب فلسطينية بالداخل المحتل، مجازر واعتداءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في نابلس وحوّارة، محمّلة جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة وتداعياتها.

من جهته، استنكر ودان حزب الوفاء والإصلاح، الهجوم الإرهابي والمنفلت لقوات الاحتلال التي ترافقها شوائب المستوطنين لبلدة حوّارة، محملا الحكومة الصهيونية، التي تستند على عربدة المستوطنين، كامل المسؤولية عما حدث وعما ستؤول إليه الأحداث.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة: "إنّ المستوطنين هم ذراع من أذرع حكومة الاحتلال، وهي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم وعن ليل المحارق في حوّارة وزعترة وفي سائر أنحاء الضفة الغربية والقدس".

من جهته، أكّد القيادي في التجمع الوطني سامي أبو شحادة، أن "الجريمة الصهيونية في حوارة نتيجة مباشرة لبرنامج الحكومة (الإسرائيلية) العنصري اليهودي الذي يسعى لتعزيز التفوق العرقي ونظام الأبرتهايد".

كما دعا عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب الشيخ أسامة العقبي، لحملة تبرعات -برعاية لجنة المتابعة- لإعادة بناء وترميم المنازل التي حرقها المستوطنون في بلدة حوّارة مساء أمس.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي الخطيب: "مناظر حرق حوارة ستنتقل إلى كل قرانا إن سكتنا، المستوطنون لا يميزون بين حوارة وعارة، لا يميزون بين الخليل والجليل".

ودعت جبهة الناصرة الديمقراطية والحزب الشيوعي والشبيبة الشيوعية لتظاهرة شعبية، مساء اليوم الاثنين، الساعة السادسة مساءً في ساحة العين بالناصرة دعمًا لبلدة حوارة.