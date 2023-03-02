اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في جنين ومخيمها خلال التصدي لقوات الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 24 فلسطينيا من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركز الاقتحامات في محافظات جنين، وبيت لحم، ورام الله والخليل، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الجيبات العسكرية اقتحمت مدينة جنين، وسط اشتباكات عنيفة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسيد البيان بعد اقتحام منزله في شارع نابلس، وكذلك الأسير المحرر بشار قصراوي.

وقالت كتيبة جنين، إن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وتركزت الاقتحامات في محافظة الخليل، حيث شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحام مخيم الفوار.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت 15 شابا بعد مداهمة منازلهم في المخيم فجر اليوم.

وذكر المكتب أن المعتقلون هم: عبد المجيد أبو طعيمة، وسياف أبو طعيمة، وعبد وليد أبو عواد، وإبراهيم أبو عواد، وجواد هديب، ومحمد عادل الطيطي، وصهيب الخطيب، وعدي عيسى، وجهاد ياغي، وطلعت الفيومي، ويوسف منصور الحسنات، وحسن محمود غطاشة، وحسام خالد غطاشة، ومحمد رمزي أبو ربيع ومحمد أشرف الفيومي.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال طفلين فلسطينيين، عقب اقتحام منازل عائلاتهم.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن الاحتلال اعتقل الطفل عبد الله حمزة علان جرادات من بلدة بيت حنينا، بعد مداهمة منزل ذويه، بالإضافة للطفل أدم بشارة، حيث سيتم عرضهما على المحكمة لطلب تمديد اعتقالهم.

واعتقلت الاحتلال الفتى ظاهر مراد ملش من بيت لحم، ومحمود إسماعيل صلاح، وعبد الرحمن خالد صلاح من بلدة الخضر، وياسين صباح من بلدة عوريف.

ومن محافظة أريحا، اعتقلت القوات عبد الله الحناوي، وهاشم أبو عبيد من مخيم عقبة جبر، والناشط حمدي دياب من مخيم شعفاط في القدس.

ونفذ فلسطينيون، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27 عملا مقاوما ضد أهداف تابعة لجيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس.

وأفاد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في بيان، بأن المقاومة بالضفة نفذت 4 عمليات إطلاق نار.

ورصد مركز "معطى" 27 عملا مقاوما في الضفة، توزعت كالتالي: 4 عمليات إطلاق نار، إلقاء زجاجتين حارقتين ومفرقعات نارية، تصدي لاعتداءين اثنين من المستوطنين، تحطيم 4 مركبات للمستوطنين، ومواجهات وإلقاء حجارة في 13 نقطة.