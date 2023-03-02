الهلال الأحمر: الاحتلال أعاق وصولنا إلى مصاب في عقبة جبر

اتهمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعاقة وصول طواقم الإسعاف التابعة للجمعية إلى مصاب بالرصاص الحي حالته خطيرة، أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحا أمس الاربعاء.

وقالت الجمعية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال وجهت الأسلحة نحو طواقم الإسعاف وهددتهم، ليتم بعدها السماح لهم بالتعامل مع المصاب، بشرط عدم تحريكه أو نقله إلى المستشفى.

وأضافت أنه على الرغم من بذل طواقم الجمعية جهوداً حثيثة لنقل المصاب، لا سيما بعد أن توقف قلبه، إلا أن قوات الاحتلال واصلت رفضها ذلك وأبلغت الطواقم أنه سيتم نقل المصاب إلى مركبة إسعاف (إسرائيلية)، ولكن ذلك لم يحصل.

ونبهت إلى أن قوات الاحتلال أخذت المصاب بالقوة، وأزالت أجهزة الأكسجين عنه، موقفة عملية إنعاش القلب والرئتين الضرورية لإنقاذ حياته، ونقلته إلى جيب عسكري وليس إلى مركبة إسعاف أخرى.

وشددت "الهلال الأحمر" على أن هذا السلوك "يشكّل مساساً خطيراً بحق الإنسان بالحياة وتلقي الخدمات الطبية العاجلة، الأمر الذي أدى إلى فقدان الشاب المصاب لحياته".

واستشهد مساء أمس الأربعاء محمود جمال حمدان (22 عاما)، متأثرًا بجراح حرجة أصيب بها قبل ساعات من فقدان حياته في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وأوضحت "الهلال الأحمر" قبل ذلك أن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي في مواجهات بمحيط منزل حاصرته قوات الاحتلال في "عقبة جبر".