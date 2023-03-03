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الاحتلال يقمع مسيرة لمتضامنين أجانب جنوب نابلس

الضفة المحتلة- الرسالة نت

أصيب فلسطينيون ومتضامنون أجانب بالاختناق، ظهر اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال، لمسيرة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واعتدت على بعضهم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التضامنية مع أهالي بلدة حوارة، وأطلقت صوبهم قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، واعتدت على بعضهم بالضرب.

وحمل المشاركون في المسيرة، الأعلام الفلسطينية، واليافطات واللافتات المناهضة للاحتلال والمنددة بجرائمه.

وصباح اليوم، منعت قوات الاحتلال عددًا آخر من النشطاء والأجانب، من الدخول إلى بلدة حوارة للتضامن مع أهلها.

ويوم الأحد، شنت مجموعات المستوطنين حملة اعتداءات "مسعورة" على بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، أول أمس، تخللها إحراق عشرات المنازل والمركبات وإطلاق النار بحماية قوات الاحتلال، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة ما يزيد عن 390 فلسطينيًّا بالاختناق والرضوض والضرب.

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