كتائب القسام: كل المؤامرات ستتحطم على صخرة مقاومتنا

أكدت كتائب القسام في مخيم جنين على أن كل المؤامرات ستتحطم على صخرة مقاومتنا، وموعدنا في ساحات الأقصى.

ودعت كتائب القسام خلال مهرجان تأبين لعدد من شهداء جنين مساء اليوم الجمعة في المخيم، شعبنا إلى الصمود والوحدة.

وقالت: "الشهداء أكدوا أن سيف القدس لن يغمد، ونقول لفصائل المقاومة أن ابقوا على الوحدة".

وأضافت: "لقد جسدنا في مخيم جنين حالة من الوحدة تغيظ العدو"، مرسلة بالتحية لكل مرابطي فلسطين.

وتنظم القوى الوطنية والإسلامية في جنين، مهرجانًا تأبينيًا لعدد من شهداء جنين ومخيمها في نادي مخيم جنين.

وشاركت حشود كبيرة في مهرجان التأبين، وسط حضور لعشرات المسلحين والمقاومين من مختلف الفصائل وعلى رأسها كتائب القسام.