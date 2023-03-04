السفير الأمريكي لدى الاحتلال يشن هجومًا على “سموتريتش”

أعرب السفير الأمريكي لدى كيان العدو، "توم نيدس"، عن غضبه تجاه تصريحات سموتريتش التي طالب فيها بمحو قرية حوارة عقب الاعتداءات التي شهدتها القرية.

ووصف السفير "نيدس" "سموتريتش" بالغبي، مشيرًا إلى أن لدى الأخير رحلة إلى واشنطن مع “داني نيفه” ولو كان الأمر بيده لألقى به من الطائرة.

“يدس" ليس أول من هاجم "سموتريتش" بسبب تصريحاته، حيث هاجم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس" الأربعاء الماضي وزير مالية العدو، داعيًا “نتنياهو ومسؤولين (إسرائيليين) آخرين للتنديد بهذه التصريحات.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فإن تصريحات "سموتريتش" مثيرة للاشمئزاز وغير لائقة وتصل إلى حد التحريض على العنف.

وتأتي التعليقات كما ورد، بعد أن أُعجِبَ وزير مالية العدو "بتسلئيل سموتريتش" بتغريدة لنائب رئيس مستوطنات شمال الضفة دعا فيها إلى محو قرية حوارة قبل ساعات من انتهاء الاعتداءات هناك.

ورفض "سموتريش" الاعتذار عن الإعجاب، قائلاً في مؤتمر دي ماركر: "لماذا أحببت التغريدة؟ لأنني أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة"، موضحًا أن "الدولة هي التي يجب أن تمحوها".

شبكة الهدهد