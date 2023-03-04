مصدر قيادي: الجهاد الإسلامي تنتخب مكتبها السياسي اليوم

تعقد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم السبت، انتخابات المكتب السياسي للسنوات الأربع المقبلة.

وقال مصدر قيادي في الحركة: "إن الانتخابات تسير بأجواء إيجابية، وسيختار أبناء الحركة من يثقون بهم لتمثيلهم بالمكتب السياسي خلال الأربعة سنوات المقبلة".

وأوضح أن المكتب السياسي يتكون من خمسة أعضاء من ساحة غزة، وأربعة أعضاء من الخارج، مشيرًا إلى أن ممثلي ساحتي الضفة الغربية وسجون الاحتلال (الإسرائيلي) "يخضعون لقواعد أمنية صارمة".

وأشار المصدر إلى أن نسبة المشاركة بالانتخابات عالية، "وتثبت روح الأخوة داخل الحركة، وتعكس التصميم على انتهاج خيار الجهاد والمقاومة".

وأكد أن "انتخاب المكتب السياسي الجديد لن يؤثر على نهج الحركة المقاوم، خاصة مع وجود وثيقة خاصة بعمل الحركة تحكم سياساتها ورؤيتها".

وشدد على أن "حركة الجهاد الإسلامي حركة تحرر وبرنامجها المقاومة فقط".

وهذه المرة الثانية التي تجري فيها الجهاد الإسلامي الانتخابات الداخلية بعد عام 2018، التي كانت هي الأولى في تاريخ الحركة التي تأسست عام 1978 على يد الأمين العام الأول الشهيد فتحي الشقاقي وعدد من رفاقه.

وشهد عام 2018 اختيار الأمين العام الحالي زياد النخالة، خلفًا للأمين العام الراحل رمضان عبد الله شلح، وتم تزكيته مؤخرًا لمواصلة قيادة الحركة، وفق مصادر.

وفي يونيو/ حزيران 2022 أعلنت حركة الجهاد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية في قطاع غزة، لانتخاب لجان الأقاليم.